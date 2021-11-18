Mino Raiola: "Ibrahimovic'in Milan'da kalması mümkün"

Menajer Mino Raiola, Milan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Zlatan Ibrahimovic'in geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mino Raiola: 'Ibrahimovic'in Milan'da kalması mümkün'
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18 Kasım 2021 15:33
Menajer Mino Raiola, Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Zalatan Ibrahimovic ve İtalyan ekibinden Paris Saint Germain'e transfer olan Donnarumma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Raiola yaptığı açıklamada, "İbrahimovic Milan'da bir yıl daha kalabilir mi? Herşey mümkün." ifadelerini kullandı.

Raiola, Donnarumma'nın PSG'ye transferiyle ilgili ise, "Ben kimseyi götürmedim, taksi şoförü değilim. Oyuncuların çıkarlarını yerine getiriyorum. Bunu yaptığım için hiç pişman değilim." şeklinde açıklamalarda bulundu.


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