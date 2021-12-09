Mino Raiola'dan Haaland için transfer açıklaması!

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, transfer açıklamalarında bulundu.



Haaland'ın hangi kulübe transfer olacağı hakkında net düşündüklerini söyleyen Raiola, "Erling Haaland için iki yıldır sürekli bir şeyler düşünüyoruz ve sürekli hareket halindeyiz. Haaland'ın hangi kulübe transfer olması gerektiği konusunda tabii ki net fikirlerimiz var ve transfer pazarının da neler sunacağını görmek istiyoruz." dedi.





İLGİLİ VİDEO