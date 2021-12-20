Mino Raiola'dan Haaland için açıklama

Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland için transfer açıklaması geldi.



Norveçli golcünün menajeri Mino Raiola, "Haaland, transfer için her takımı bekleyebilir. Bizim herhangi bir kulüp ile ön anlaşmamız yok" ifadelerini kullandı.



Haaland için en iyi seçeneği değerlendireceklerini söyleyen Riola, "Haaland'ın Borussia Dortmund'da bir yıl daha kalacağını asla göz ardı etmedim" şeklinde konuştu.



Genç golcünün transferde adı Real Madrid, Manchester City, Barcelona gibi dev takımlar ile anılıyor.





İLGİLİ VİDEO