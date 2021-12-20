Mino Raiola'dan Haaland için açıklama

Menajer Mino Raiola, Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mino Raiola'dan Haaland için açıklama
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20 Aralık 2021 15:29
Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland için transfer açıklaması geldi.

Norveçli golcünün menajeri Mino Raiola, "Haaland, transfer için her takımı bekleyebilir. Bizim herhangi bir kulüp ile ön anlaşmamız yok" ifadelerini kullandı.

Haaland için en iyi seçeneği değerlendireceklerini söyleyen Riola, "Haaland'ın Borussia Dortmund'da bir yıl daha kalacağını asla göz ardı etmedim" şeklinde konuştu.

Genç golcünün transferde adı Real Madrid, Manchester City, Barcelona gibi dev takımlar ile anılıyor.


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