Minnet ve saygıyla anıyoruz!

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında özlemle ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz

Haber; Sporx.com
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Minnet ve saygıyla anıyoruz!
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09 Kasım 2021 23:37
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında özlemle ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.

Sporx.com Ailesi olarak; Atamız'a olan kalbimizdeki derin sevgi ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Dünya döndükçe Atamız'a olan sevgimiz, saygımız, inancımız sürecek.

Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz.


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