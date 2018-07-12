Minnesota, Towns'a maksimum kontrat mı verecek?

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Minnesota Timberwolves ve Karl-Anthony Towns'ın, bir maksimum kontrat uzatma sözleşmesiyle ilgili görüşmelerin ilk aşamalarında oldukları söylendi.Organizasyon genelinde iki tarafın en sonunda anlaşmaya varacağına dair iyimserlik olduğu da açıklandı.Towns, yakın zamanda İtalya'da yaptığı tatilden sonra ABD'ye döndü ve görüşmelerinin daha hızlı ilerlemesinin umut edildiği bildirildi.Towns, önümüzdeki sezon yine sezonun en iyi beşlerinden birine girerse (All-NBA), 158 milyon dolarlık uzatma kontratını 190 milyon dolara çıkarabilme şansını yakalayacak.