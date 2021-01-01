Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Minnesota Timberwolves'da koronavirüs alarmı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle kadroya alınamayan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle kadroya alınamayan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, NBA'in sağlık ve güvenlik protokolünün izin vermemesi nedeniyle son olarak takımın yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns'un kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Takımda Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Anthony Edwards, Patrick Beverley, Josh Okogie, Taurean Prince, Jarred Vanderbilt ve McKinley Wright da kadroya dahil edilemiyor.

NBA'in sağlık ve güvenlik protokolü, Kovid-19'a yakalananlar ile testi pozitif çıkanla önceden teması bulunanların kadroya dahil edilmesine izin vermiyor. Kadroya dahil edilemeyen oyuncuların en az 10 gün karantinaya alınması veya sonraki maçın 24 saat öncesine kadar iki Kovid-19 testinin negatif sonuçlanması gerekiyor.

Daha önce de Kovid-19'a yakalanan Karl-Anthony Towns, bu sezon 30 maçta 24,5 sayı, 9,1 ribaunt ve 3,6 asist ortalamasıyla oynadı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal