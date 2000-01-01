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Minnesota, Rudy Tomjanovich'i bünyesine kattı!

Minnesota Timberwolves, efsanevi başantrenör Rudy Tomjanovich'i, oyuncu personel danışmanı olarak işe aldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves, efsanevi başantrenör Rudy Tomjanovich'i, oyuncu personel danışmanı olarak işe aldığını duyurdu.

Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'in 2020 sınıfı adaylarından biri olan 72 yaşındaki Tomjanovich, Timberwolves ön bürosuna Draft, serbest oyuncu dönemi ve takaslarla ilgili bakış açısını sunarak yardım etme görevini üstlenecek.

Houston Rockets ile oynadığı 11 yıllık kariyeri boyunca beş kez All-Star seçildikten sonra Tomjanovich, 1994 ve 1995'te Houston'ın başantrenörü olarak arka arkaya şampiyonluklar kazanmıştı. Ayrıca ABD Takımını 2000'deki Sidney Olimpiyatlarında altın madalyaya taşıyan Tomjanovich, NBA koçluk kariyerinde 527-416'lık bir dereceyle emekli olmuştu.

Timberwolves'un ayrıca Joseph Blair'i yardımcı koç olarak görevlendirdiği ve diğer eklemelerin yanı sıra, Aaron Blackshear'ı da analiz müdürü olarak işe aldığı kaydedildi.


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