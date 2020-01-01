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Minnesota, Juancho Hernangomez'i kadroda tuttu

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Minnesota Timberwolves, ikinci sınırlı serbest oyuncusu Juancho Hernangomez'i üç yıllığı 21 milyon dolarlık bir anlaşma ile kadroda tuttu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Minnesota Timberwolves, ikinci sınırlı serbest oyuncusu Juancho Hernangomez'i üç yıllığı 21 milyon dolarlık bir anlaşma ile kadroda tuttu.

İspanyol oyuncunun anlaşmasının üçüncü yılında bir takım opsiyonu olacağı kaydedildi. Hernangomez Wolves'a, Şubat ayındaki son takas tarihinden önce yapılan dört takımlı bir takasta, Malik Beasley ile gelmişti.

Yine bu ölü sezonda serbest bir oyuncu olan Beasley, dört yıllığı 60 milyon dolarlık bir anlaşma ile Wolves'da kalmıştı. Hernangomez, takas sonrası Wolves ile oynadığı 14 maçta 12.9 sayı ve 7.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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