Minnesota, ikinci bir lotarya seçimi almaya çalışıyor

Minnesota Timberwolves, The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre, önümüzdeki haftaki NBA Draft'ında ikinci bir lotarya seçimi elde etmeye çalışıyor.



Takımın halihazırda 1'inci sıradan seçim yapacak olmasına rağmen, Atlanta Hawks ile 6'ncı sıra seçimi ile ilgili görüşmeler yaptığı bildirildi.



Olası bir anlaşmada üzerine bir senaryoda, Timberwolves'dan Hawks'a Jarrett Culver ve 17'inci sıra seçiminin gidebileceği kaydedildi.



O'Connor, New Orleans Pelicans ve Boston Celtics gibi diğer takımların da Hawks'ın 6'ncı sıra seçimi ile ilgilendiğini belirtti:



"Kaynaklar: Timberwolves ikinci bir lotarya seçimi elde etmeye çalışıyor. Hawks ile 6'ncı sıra için görüştüler. Olası bir anlaşma Jarrett Culver ve 17'nci sırayı içerebilir. Kaynaklar, Atlanta'nın 6'ncı seçimiyle ilgilenen takımlar arasında, Pelicans ve Celtics olduğunu söylüyor."



Florida State'den Patrick Williams'ın, Draft gecesinde sırasını yükseltmek isteyen birden fazla takım için ana hedef olarak görüldüğü söylendi.



Detroit Pistons'ın Williams'ı 7'nci sıradan seçmeye söz verdiği ya da en azından onunla son derece ilgilendiği de söylenenler arasındaydı.



Timberwolves'un ayrıca, Iowa State point guardı Tyrese Haliburton'ı beğendiği de iddia edildi.



