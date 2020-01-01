Minnesota, henüz Draft'ta kimi 1'inci seçeceğini bilmiyor!

ESPN'den Eric Woodyard'a göre, 2020 NBA Draftı'na bir ay kalmasına rağmen, elinde 1 numaralı seçim bulunan Minnesota Timberwolves'un net bir tercih "göremediği" bildirildi.



Timberwolves ekibi 1 numaralı Draft seçimini, oyuncu yetenekleriyle ilgili bilinmeyenlerin çok olduğu, nispeten vasat olarak görülen bir Draft sınıfında elde etmesiyle, biraz talihsiz bir konuma düşmüştü.



Wolves'un başkanı Gersson Rosas, Zoom'da yaptığı bir görüşmede, 2020 NBA Draftı önündeki süreç ve 18 Kasım'a kadar nihayet karar vermeyi beklediği yol hakkında konuştu:



"Dışarıdan baktığımızda, kalabalık arasından sivrilen bir adam gözükmüyor, ancak bu süreçten geçerken, en iyi yeteneğin zirve noktayı bulacağına ve bir kişiyi en iyi adam ve organizasyonumuz için en yetenekli oyuncu olarak tanımlayacağımıza, oldukça eminim. Yani, bunun süreci içindeyiz."



Minnesota'nın ayrıca, art arda ikinci yıl playofflara kalamamasının ardından, önümüzdeki Draft'ta iki seçimi daha bulunuyor (17'nci ve 33'üncü seçimler).



