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Minnesota - Brooklyn maçı eylemler nedeniyle ertelendi

NBA'da oynanması planlanan Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets maçı "Daunte Wright" eylemleri nedeniyle ertelendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves ile Brooklyn Nets arasında oynanacak müsabaka, Daunte Wright adlı siyahi gencin polis çevirmesi sırasında başından vurularak yaşamını yitirmesi sonucunda çıkan olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Erteleme kararı NBA İletişim Merkezi tarafından yapılan Twitter paylaşımıyla duyuruldu.

Açıklamada, başından vurularak öldürülen 20 yaşındaki gencin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Ayrıca erteleme kararının, yerel ve ulusal yetkililerle yapılan görüşmenin ardından alındığı bildirildi.

11 Nisan Pazar günü ABD'nin Minneapolis kentinde yapılan bir çevirme sırasında Daunte Wright'ın polis kurşunuyla öldürüldüğü haberlerinin ardından bir grup protestocu, olay mahallinde toplanarak polisi protesto etmişti. Polis araçlarının üzerine çıkan protestocular, araçların camlarını kırmış ve bazı mağazaları yağmalamışlardı.


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