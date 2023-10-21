Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Geleneksel okçulukta Minikler Salon 100. Yıl Türkiye Şampiyonası, Ankara'da devam ediyor.
Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, bugün kız ve erkeklerde 8-9 yaş kategorilerinde müsabakalar yapıldı.
İlk gün antrenman atışlarının gerçekleştirildiği şampiyonada yarın ise 12-13 yaş kategorisinde müsabakalar yapılacak.
35 ilden 645 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, bugün kız ve erkeklerde 8-9 yaş kategorilerinde müsabakalar yapıldı.
İlk gün antrenman atışlarının gerçekleştirildiği şampiyonada yarın ise 12-13 yaş kategorisinde müsabakalar yapılacak.
35 ilden 645 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.