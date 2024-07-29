Minik sporculardan milli sporculara mektup

Gençlik ve Spor Bakanlığının İstanbul'daki yaz spor okullarında eğitim alan minik sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milliler için mektup yazdı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Paris 2024'te madalya mücadelesi veren milli sporcular için GSB Yaz Spor Okulu öğrencileri tarafından duygu yüklü mektuplar hazırlandı.



İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki yaz spor okullarında eğitim alan minik sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı heyecanla takip ettiklerini ifade etti.



Mektuplarında milli sporcuları örnek aldıklarını, büyüdüklerinde onlar gibi Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istediklerini belirten minik sporcular, ay-yıldızlılara olimpiyatlarda başarı diledi.



Mektuplar; milli forma, madalya, kupa, olimpiyat halkaları ve olimpiyat meşalesiyle süslendi. Kılıç branşında Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın sporcu olan Nisanur Erbil'in resmini çizen Hiranur Sarsık, milli eskrimci gibi olimpiyatlara katılmak istediğini belirtti.



