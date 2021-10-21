Minik 'Bırçın' futbol takımının maskotu oldu

Amatör Lig takımlarından Amasya İl Özel İdarespor'un teknik direktörü Levent Hırçın'ın sahiplendiği ve "Bırçın" ismini verdiği yavru köpek, takımın maskotu haline geldi.



Henüz 3 aylıkken sahiplendiği şimdi 6 aylık olan Bırçın'ı takımın antrenmanlarına getiren Hırçın, takımdaki futbolcularla kaynaşmasını sağladı.



Takımın maskotu haline gelen Bırçın, topla oynuyor, futbolcularla koşuyor, antrenmanda uzağa giden topları sahaya getiriyor.



Levent Hırçın, Bırçın'ın antrenmanlara katılmasından sonra 10 ve 18 yaş arasındaki futbolcuların hayvan sevgisi kazandığını söyledi.



Bırçın'ın takıma renk kattığını ve bundan sonraki karşılaşmalara da götüreceklerini dile getiren Hırçın, "Köpeğimiz Bırçın'ı sahiplendik. Bir tanıdığımıza gelmişti hediye olarak o da dişi diye beslemek istemedi. Biz de aldık getirdik bunu futbol sahasıyla tanıştırdık, futbol topuyla tanıştırdık, çocuklarımızla tanıştırdık. Çocuklarımızla futbol oynamaya başladı. Çocuklarımız da sevdi köpeğimizi, takımla uyumu iyi. Düz koşulara takımla birlikte katılıyor. Ondan sonra 5'e 2 yapıyoruz, katılıyor. Eğlenceli vakitler geçiriyor çocuklarımızla burada. Takımın performansını artırdı. Şunu çok sevdim, çocuklar hayvanları sevmeye başladılar." diye konuştu.



Bırçın'ın takıma şans getireceğine inandıkları ifade eden Hırçın, şunları kaydetti:



"Bazen antrenmanlarımızı izlemeye veliler de geliyor. Veliler, 'Bu sizin takımın tam maskotu oldu, çok güzel şeyler oluyor' dediler. Biz de getiriyoruz. Takıma uyum sağladı. Takımla beraber antrenmanlara uyum sağlıyor. Çok seviyoruz köpeğimizi. Bizim takımımız İl Özel İdarespor altyapı takımımız var. Çocuklarımız 18 yaş grubundan 10 yaş grubuna kadar var burada. Bütün yaş gruplarında getiriyorum köpeğimizi. Özellikle bazen getirmiyorum buraya çocuklar ısrarla 'Bırçın'ı da buraya getirin' diyorlar."



Takımın futbolcularından 16 yaşındaki Muhittin Emirhan Öztürk ise "Bırçın, Levent hocamızın köpeği ve zamanla buraya gel git bize alıştı. Adeta takımın maskotu oldu, bizle geliyor, ısınma yapıyor, koşu yapıyor. Biz de ona alıştık, hayvan sevgisini tadıyoruz onunla, Levent hocamızın sayesinde." dedi.





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