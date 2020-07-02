Minecraft'ın yükleme ekranındaki dünyanın Seed'i bulundu

Minecraft oyuncuları, Minecraft Java Edition 'ın yükleme ekranında, arka plandaki bulanık, yavaş yavaş dönen bir dünya gözüktüğünü biliyordur. İlk olarak 2011'de ortaya çıkan beta 1.8'den sürüm 1.13'e kadar devam eden bu konumun kaynağını hiç kimse bilmiyordu.



Oyunun başlık ekranındaki bu dünyayı oluşturmak için gerekli olan karakterler dizisi, başka bir deyişle seed'i, bu zamana kadar bir sır niteliğindeydi. Minecraft hayranları, yıllar boyunca herkesin gördüğü ancak muhtemelen kimsenin gitmediği bu yere gitmek için hangi kaynağın gerekli olduğunu araştırdı. En sonunda bir grup oyuncu bunu gerçekleştirmeyi başardı.



Minecraft açılış panoramasında görülen dünya



Bir grup oyuncu 18 Temmuz 2020'de Minecraft'ın açılış panoramasında görülen dünyanın kaynağını en sonunda buldu. Üstelik tek değil iki kaynak bulunuyor;



Sürüm: Beta 1.7.3

Koordinatlar: X=61.48~, Y=75, Z=-68.73~

Seed: 2151901553968352745 ya da 8091867987493326313



Tomlacko isimli bir Reddit kullanıcısı, Minecraft Subreddit'inde arka plandaki bu dünyanın kaynağını nasıl bulduklarını anlattı. Tomlacko, panoramada görünen bulutları kullanarak dünyanın ekseni ve Z koordinatı üzerinde çalışmaya başladı. Daha sonrasında bunları Minecraft'ın meşhur pack.png kaynağını bulmaya çalışan diğer bir projeyle birleştirdi.



Ancak projenin gerçek anlamda asıl başlangıcı ise dağıtılmış programlama projesi olan Minecraft@Home 'un dâhil olmasıyla başladı. Minecraft@Home , başlık ekranındaki görüntüyle birebir eşleşen tüm muhtemel dünyaları kontrol etti. Proje, 14 Temmuz'da başladı yaklaşık 2 gün öncesine kadar sürdü. 24 saatten kısa bir süre sonra Minecraft@Home programını çalıştıran bir kişi söz konusu dünyayı oluşturan kaynağı buldu.



Tomlacko, "Panorama uygulamasının başlatılmasından 24 saatten daha kısa bir süre geçtikten sonra Minecraft@Home barındıran bir gönüllü kaynağı buldu" dedi. Kaynağı bulan kullanıcılardan bir tanesi olan 'Earthcomputer' videoyu YouTube'a yükledi.



Kaynak: WebTekno



