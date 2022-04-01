Minecraft oyuncularına şok: Heyecanlandıran özellik bir hataydı

Minecraft'ın RTX desteği kazanmasının ardından neredeyse iki yıl geçti. Arkasında ışın izleme teknolojisi olan bu API sayesinde Minecraft bambaşka bir boyuta evrilmişti. RTX ekran kartı kullananların oynarken eksik etmediği ışın izleme desteğinin Xbox'a geleceği haberini geçen günlerde sizlerle paylaşmıştık. Ancak Xbox oyuncularını heyecanlandıran bu özelliğin akıbeti beklenenden çok başka oldu.



Minecraft, Xbox Series X'te ışın izleme desteklemeyecek



Geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı ki Minecraft'ın Xbox Series X'teki indirilebilir sürümlerinin birinde ışın izleme desteğine göndermeler vardı. Kodlarda kendini gösteren bilgiler sonucunda oyuncular, PC'de epey sevilen bu özelliğin artık konsolda da olacağını duyunca kendini heyecana kaptırdı. Ancak Minecraft'ın resmi Twitter hesabından gelen açıklamaya göre bu kod bir hata sonucu oyundaydı. Ayrıca, özelliğin yakın zamanda geleceğine dair bir sinyal niteliğini de taşımıyor.



Xbox Insider'ların kullanımına sunulan önceki Minecraft Önizleme derlemesi, Xbox konsollarda ışın izleme desteği için yanlış bir kodu içeriyordu. Bu erken prototip kodu kaldırıldı ve konsollara ışın izleme desteği getirmek için yakın gelecek planlarına işaret etmiyor.



Xbox Series X, performans anlamında piyasadaki en güçlü oyun konsolu. Türkiye fiyatı hiç stabil olmasa da ABD fiyatı 500 dolar olan konsol, kendi fiyat eşiğindeki bilgisayarlara fiyat/performans konusunda oyuncuların deyimiyle 'tek atıyor'. Konsolun ışın izlemeyi destekleyecek gücü var ve bazı oyunlarda destekliyor da. Ancak Minecraft'ta bu desteği görmemiz nedense yakın gelecekte mümkün olmayacak.



(Kaynak: shiftdelete.com)



