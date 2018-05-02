Minecraft 74 Milyon Aktif Oyuncuya Ulaştı!

Minecraft'ın başkanı olan Helen Chiang, bu konu hakkında: "Oyun güncellemeleri ile her zaman yeni oyuncular kazanan oyunumuz, eski oyuncularını hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizim amacımız, elimizdeki topluluğu inşa etmeye devam etmektir." şeklinde bir açıklama yaptı.Microsoft tarafından yaklaşık 2.5 milyar dolar ödenerek alınan oyun, bu süre boyunca daha da gelişti, birçok platformda kendini gösterdi. Hatta bazı okullarda bir eğitim aracı olarak kullanılmaya bile başlandı.Oyunun birçok platformda bulunduğunu göz önünde bulundurursak bu rakam pek şaşırtıcı bir rakam değil.