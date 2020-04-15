Mine Tugay kaç yaşında, nereli (instagram fotoğraf paylaşımı)

Mine Tugay, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Evinin bahçesinde çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Mine Tugay'ın paylaşımı sevenlerinden tam not aldı.
Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 115 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemizde bin 403 kişinin ölümüne neden olan salgından kendisini korumak isteyen güzel oyuncu Mine Tugay, kendisini karantinaya aldı.
Genellikle sosyal medya hesabından zorlu yoga hareketleri yaparken görüldüğü kareleri paylaşan Zalim İstanbul'un Şeniz'i, bu sefer farklı bir fotoğraf paylaştı.
Mine Tugay, bu kez evinin bahçesinde çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 235 binin üzerinde beğeni alan fotoğrafa sevenlerinden övgü dolu yorumlar da geldi.