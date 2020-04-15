Mine Tugay kaç yaşında, nereli (instagram fotoğraf paylaşımı)

Mine Tugay, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Evinin bahçesinde çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Mine Tugay'ın paylaşımı sevenlerinden tam not aldı.

15 Nisan 2020 17:38
Mine Tugay kaç yaşında, nereli (instagram fotoğraf paylaşımı)

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 115 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemizde bin 403 kişinin ölümüne neden olan salgından kendisini korumak isteyen güzel oyuncu Mine Tugay, kendisini karantinaya aldı.

Genellikle sosyal medya hesabından zorlu yoga hareketleri yaparken görüldüğü kareleri paylaşan Zalim İstanbul'un Şeniz'i, bu sefer farklı bir fotoğraf paylaştı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Mine Tugay, bu kez evinin bahçesinde çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 235 binin üzerinde beğeni alan fotoğrafa sevenlerinden övgü dolu yorumlar da geldi.



Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında ve nerelidir?
Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan ve yer aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Mine Tugay, aynı zamanda sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Özellikle İnstagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mine Tugay'ın hayatı da merak ediliyor. Peki Mine Tugay Kimdir? Mine Tugay kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Üniversiteye başladığı yıl Gülbeyaz adlı dizide rol aldı.

Sinema dünyasına ise 2004 yılında 'Adı Aşk Olsun' ve 'Gönül Yarası' adlı filmlerle adım attı. Mine Tugay, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur. Oyuncu son olarak 'Zalim İstanbul' dizisinde 'Şeniz' karakterini canlandırıyor.



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