Minala: 'Yaş olayı kariyerimi engelledi!'

Lazio'nun eski oyuncusu Joseph Minala, Malta ekiplerinden Sliema Wanderers'a transfer oldu.26 yaşındaki futbolcu, Lazio döneminde gündeme gelen yaşı ile ilgili olayla da önemli açıklamalarda bulundu.Lazio'ya katıldığı 2013 yılında 17 yaşında olan ve daha sonra Senegal medyası tarafından 41 yaşında olduğu öne sürülen Kamerunlu futbolcu,sözlerini kullandı.Minala, sözlerini,diye tamamladı.Minala, 2014 yılında 41 yaşında olduğunun iddia edilmesinin ardından İtalya Futbol Federasyonu tarafından soruşturma geçirmişti. Minala'nın yaşının iddia edildiği gibi 41 olmadığı ortaya çıkmıştı.26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katan Sliema Wanderers ise sosyal hesabından şu açıklamaları yaptı;