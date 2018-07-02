Mina kiralık değil, satılık!

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Fenerbahçe'nin Yerry Mina'yı Barcelona'dan kiralama planı, Kolombiyalı stoperin Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı nedeniyle Katalan kulübü tarafından askıya alındı.İspanyol basını, Barcelona'nın ara transferde 11.8 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ve 100 milyon Euro serbest kalma bedeli belirlediği Mina'yı 20 milyon Euro'ya satmayı hedeflediğini yazdı.Lenglet transferi sonrasında, yabancı statüsünde oynayan Mina'ya yeterli bir teklif gelmemesi durumunda Barça'nın oyuncuyu kiralık olarak isteyen kulüplerle görüşeceğinin altı çizildi. 23 yaşındaki Mina, Polonya ve Senegal maçlarında 2 gol atmış ve Kolombiya'nın gruptan çıkmasında baş aktörlerden biri olmuştu.Fenerbahçe, Kolombiyalı savunma oyuncusunu yüksek maliyeti nedeniyle kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.