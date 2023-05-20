Mina için Beşiktaş'a uyarı, sağlam ama istikrarsız!

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon için stoper arayışlarını sürdürürken listenin başında olan Yerry Mina hakkında çarpıcı yorumlar geldi.
Goodison News'ten Daniel Feliciano'nun yorumuna göre Yerry Mina ilginç özellikleri bir arada taşıyor: "Barcelona'dan geldiği günden beri Everton'da her zaman popüler bir figür oldu ancak en büyük sorunu formunda süreklilik olmaması. Havadan inanılmaz derecede baskın. Fiziksel olarak da herkesle savaşabiliyor, aynı zamanda topla da çok rahat. Ancak düzenli sakatlık sorunları ve yüksek ücretleriyle yakın zamanda sözleşmesini yenilemeye çalışmak Everton için çılgınca olur."ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki Yerry Mina'nın Everton ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
Goodison News'ten Daniel Feliciano'nun yorumuna göre Yerry Mina ilginç özellikleri bir arada taşıyor: "Barcelona'dan geldiği günden beri Everton'da her zaman popüler bir figür oldu ancak en büyük sorunu formunda süreklilik olmaması. Havadan inanılmaz derecede baskın. Fiziksel olarak da herkesle savaşabiliyor, aynı zamanda topla da çok rahat. Ancak düzenli sakatlık sorunları ve yüksek ücretleriyle yakın zamanda sözleşmesini yenilemeye çalışmak Everton için çılgınca olur."ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki Yerry Mina'nın Everton ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek.