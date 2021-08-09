Min-Jae Kim'in kefili Jose Mourinho!

Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu ve transferi için Portekiz devi Porto ile kıyasıya bir rekabet içine girdiği Güney Koreli stoper Min Jae Kim'i İstanbul'a getirterek mutlu sona ulaştı. Min Jae Kim dün sabah İstanbul'a geldikten sonra sağlık konrtrolünden geçirildi. Güney Koreli stoperle defans hattı oldukça güçlendi.



KIM'İN KEFİLİ JOSE MOURINHO



Min Jae Kim ile ilgili olarak ilginç ve bir o kadar da önemli bir detay dikkat çekti. Jose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde Min Jae Kim'i Londra'ya getirmeye çalışmış ancak takımdaki geleceği buna yetmemişti. Bu futbolcuyla Porto da ilgileniyordu.



CANAVAR LAKABIYLA BİLİNİYOR



Canavar lakabıyla bilinen Min Jae Kim ile 1.90'lık boyu ve iri cüsseli olmasının yanında çabuk hızlanan bir yapıda. Bu nedenle 'Canavar' lakabıyla tanınıyor. Güney Kore'nin en iyi savunma oyuncusu olarak görülen Min-Jae, ülkesiyle 32 maça çıktı.



ÜÇLÜNÜN GÖBEĞİNE GEÇİYOR



Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoper ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Kim'in takıma gelişiyle Szalai savunma üçclüsünün solunda görev yapacak, Kim ise üçlünün göbeğinde yer alacak.



