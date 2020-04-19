Milyoner 'Uzmana Sor' joker Arda kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında corona virüsü nedeniyle değişikliğe gidildi. Seyircisiz yayınlanan yarışmada 'Seyirci jokeri' yerine 'Uzman jokeri' sistemi devreye alındı ve uzman olarak daha önce 1 Milyon TL'lik ödülü kazanan Arda Ayten seçildi. Peki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşındadır?

19 Nisan 2020 09:26
Milyoner 'Uzmana Sor' joker Arda kimdir?
Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yeni gelişmeler yaşandı. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz yayınlanan programda 'Seyirci jokeri' yerine 'Uzman jokeri' uygulaması getirildi. Uzman jokerinde ise daha önce 1 milyon TL'lik ödülü kazanan Arda Ayten yer alıyor. Peki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşındadır ve hangi soruyla bir milyon lira kazanmıştır?
ARDA AYTEN KİMDİR?

Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

ARDA AYTEN'İN KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE KAZANDIĞI 1 MİLYONLUK SORU

Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim 2019 tarihli yayınında Arda Ayten'in karşısına, "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? soru çıktı. Şıklarda ise, Vatan, Kan, Toprak ve Yurt bulunuyordu. Arda Ayten, doğru cevap olan Toprak şıkkını söyleyerek 1 milyonluk soruyu doğru bildi. Arda Ayten ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı tebrik etti.

Diğer Haberler

Alex de Souza'dan tam not: 'Bu çocuğu alın' Fenerbahçe

Alex de Souza'dan tam not: "Bu çocuğu alın"
Joao Pereira imzaya dünden razı! Trabzonspor

Joao Pereira imzaya dünden razı!
Volkan Ballı: 'Transfer yapabilsek liderdik' Fenerbahçe

Volkan Ballı: "Transfer yapabilsek liderdik"
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber; 13 milyonluk tazminat Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber; 13 milyonluk tazminat
Hüseyin Göçek: 'Online hakem eğitimine geçtik' Spor Toto Süper Lig

Hüseyin Göçek: "Online hakem eğitimine geçtik"
'Sörloth, Haaland kadar iyi' Trabzonspor

"Sörloth, Haaland kadar iyi"
Fenerbahçe'de planlamaları Volkan yapıyor Fenerbahçe

Fenerbahçe'de planlamaları Volkan yapıyor
Ozan Tufan, CS Go'da ünlülerle kapıştı! E-Spor

Ozan Tufan, CS Go'da ünlülerle kapıştı!
Trezeguet'ten Galatasaray'a flaş cevap Galatasaray

Trezeguet'ten Galatasaray'a flaş cevap
Daha fazla göster
1

Koronavirüsü yenen doktordan 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisi
2

Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e mesaj var
3

Koronavirüs salgınında son 24 saat
4

Falcao koronavirüs salgını bitmesi için dua istedi
5

Koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerileri
6

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
7

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini geçti
8

Avusturyalı boksör Müslüman oldu
9

Ali Şen: "Şampiyon olabiliriz"
10

Maskeyi taktı, canlı yayına çıktı: "Bedenim bırak diyor"
yukarı ok