Milwaukee Bucks'ın, yeni başantrenör arayışında son adaylarının Nick Nurse, Kenny Atkinson ve Adrian Griffin olduğu bildirildi.



Bu üç koçun, bu hafta Milwaukee yönetimi ile son görüşmelerin bir parçası olacağı belirtildi.



Nurse aynı zamanda Phoenix Suns ve Philadelphia 76ers için güçlü bir adayken, şu anda Golden State Warriors'ta yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Atkinson, 2020'de işine son verilene dek Brooklyn Nets'te başantrenörlük yapmıştı.



Griffin ise şu anda Toronto Raptors'ta yardımcı antrenörlük yapıyor.



