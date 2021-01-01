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Milwaukee'den, Robinson'a iki yönlü kontrat!

Milwaukee Bucks'ın, serbest guard Justin Robinson ile iki yönlü bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın, serbest guard Justin Robinson ile iki yönlü bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

Robinson, iki yıl önce NBA'ye girdiğinden beri çok fazla oynamamış ve Washington Wizards ve Oklahoma City Thunder ekipleriyle toplamda yalnızca 18 maçta forma giymişti.

Ancak 23 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında G League'de, Capital City Go-Go ve Delaware Blue Coats ekipleriyle geçirdiği iki sezonda 14.5 sayı, 5.9 asist, 3.5 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamaları ile üretken bir oyuncu olmuştu.

Robinson, Virginia Tech ile dört yıllık sağlam bir üniversite kariyerine rağmen, 2019 NBA Draftı'nda tüm takımlar tarafından pas geçilmişti.


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