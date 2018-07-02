Milwaukee Bucks'tan sürpriz karar: Brandon Jennings kaldı!

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Milwaukee Bucks'ın Brandon Jennings'i kadroda tutma kararı aldığı öne sürüldü.ESPN'den Marc Spears'ın haberine göre; Bucks, Brandon Jennings'e 1 yıl 2.2 milyon dolarlık kontrat önerdi ve tecrübeli oyuncu da bu teklifi kabul etti. Bucks'ın bu teklife rağmen oyuncuyu temmuz sonunda serbest bırakma hakkının olduğu ifade edildi.Geçen sezon Çin'de oynadıktan sonra Bucks'ın kadrosuna katılan 28 yaşındaki Brandon Jennings, 2009 draftında yine Bucks tarafından 10. sırada seçilmişti. Jennings, kariyerinde Bucks'tan başka Detroit Pistons, Orlando Magic, New York Knicks ve Washington Wizards formaları giydi.Brandon Jennings, geçen sezon forma giydiği 14 maçta 5.2 sayı, 2.2 ribaunt ve 3.1 asist ortalamaları yakaladı.