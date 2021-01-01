Milwaukee Bucks, şampiyonluğu geçit töreniyle kutladı!

Milwaukee Bucks, NBA şampiyonluğunu Milwaukee'nin şehir merkezinden geçen bir geçit töreniyle kutladı.



Bucks yıldızları ve binlerce taraftar, takımın 1971'den bu yana ilk şampiyonluğunu kutlamak için sokaklarda ve arenanın dışındaki Deer District'nde toplandılar.



Eski Bucks oyuncuları Michael Redd, Marques Johnson ve Brandon Jennings, oyuncular ve aileleriyle birlikte geçit töreni boyunca yürüyen isimler arasında yer aldılar.



Wisconsin Valisi Tony Evers, kalabalığa Jennings'in yıllar önceki "Altı maçta Bucks" kehanetini hatırlattı ve Milwaukee İlçe Yöneticisi David Crowley, ilçe genelinde 22 Temmuz'u 'Altı maçta Bucks' günü ilan etti.



"BU ŞEHİR İÇİN BUNU YAPABİLMEK HARİKA"



Khris Middleton, şampiyonluk için "Uzun zamandır bekliyorduk. Sekiz yıldır buradayız, sıkıntılar çektik, birçok iniş çıkışlardan geçtik ama sonunda işi kesin olarak hallettik." ifadelerini kullandı.



Taraftarın favorisi Bobby Portis, omzunun üzerinden kendisini "halkın şampiyonu" ilan eden bir WWE kemeriyle boy gösterdi. Pivot Brook Lopez ise, Disneyland'deki Splash Mountain'a gideceğini açıkladı.



P.J. Tucker'ın kutlamalarda takım arkadaşlarına nazaran biraz daha yoğun eğlendiği görüldü ve taraftarlara konuştuktan yüzünü şampanyayla yıkadı:



"Böyle bir şeyi önceden yazamazsınız. Şu anda burada olup bitenler dışında hiçbir şeyin önemi yok. Önemli olan bu. İstediklerini söylesinler, ama şampiyon olduğumuzu da eklemeliler."



Bucks süperstarı ve Finaller MVP'si Giannis Antetokounmpo ise, taraftarlara şu ifadelerle seslendi:



"Buradaki taraftarlarımız ilk günden beri bizi destekliyorlar. Bu şehir için böyle harika bir şeyi başarabilmek, çok güzel bir his."



Kutlamaların en dikkat çeken anları, şu şekilde gelişti:



