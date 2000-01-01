Milwaukee Bucks, Bogdan Bogdanovic'e talip!

Milwaukee Bucks'ın, The Athletic'den Shams Charania'ya göre Sacramento Kings guardı Bogdan Bogdanovic için güçlü bir talip olması bekleniyor.



Bogdanovic sınırlı bir serbest oyuncu konumunda ve bir ekibe ek bir oyun kurucu ve üç sayılık atış tehdidi sağlayabilir.



28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon %44 şut isabeti ile, kariyerinin en yükseği olan 15.1 sayı ortalaması yakalamıştı. Cleaning the Glass'e göre 18.4 asist yüzdesi, forvetler arasında 87. yüzde içerisinde.



Milwaukee, 2019-20 sezonunda maç başına üçlük isabeti ortalamasında üçüncü sırada yer almasına rağmen, üç sayı verimliliğinde 17. sıradaydı. Bogdanovic, kariyerinde %37.4'lük bir üçlük isabet oranına sahip.



