Milwaukee Bucks, antrenman tesisini kapattı

Milwaukee Bucks'ın en son KOVID-19 testlerinden elde ettikleri sonuçları aldıktan sonra, antrenman tesislerini kapattığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, birden fazla pozitif test sonucu olup olmadığı bilinmiyor.



Bucks'ın, seyahat toplulukları Perşembe günü Orlando'ya gidene kadar tesisi kapalı tutacağı açıklandı.



Koronavirüs için pozitif test sonucu alan herhangi bir oyuncunun, bubble'a gitmek etmek için tıbbi olarak izin almadan önce iki kez negatif test sonucu alması gerektiği biliniyor.



