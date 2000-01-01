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Milwaukee, Bryn Forbes ile iki yıllığına anlaştı

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Milwaukee Bucks, serbest oyuncu Bryn Forbes ile iki yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Milwaukee Bucks, serbest oyuncu Bryn Forbes ile iki yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etti.

27 yaşındaki Forbes, San Antonio Spurs ile dört sezonun ardından Bucks'a katılacak. Geçtiğimiz sezon 63 karşılaşmada forma giyen Forbes, maç başına %38.3 üçlük isabetiyle 11.2 sayı ortalaması yakalamıştı.

2016'da lige Draft edilmeden giren Forbes, o yılın Yaz Ligi'nde gösterdiği etkileyici performansın ardından San Antonio Spurs'de kalmıştı ve şimdi ise DJ Augustin ve Bobby Portis ile, Milwaukee'ye katılıyor.


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