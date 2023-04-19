Milot Rashica yine göz doldurdu

Galatasaray'da son haftalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Rashica, Alanyaspor maçında da göz doldurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Milot Rashica yine göz doldurdu
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19 Nisan 2023 12:06
Milot Rashica
Milot Rashica
Galatasaray
Galatasaray'da son haftalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Rashica, Alanyaspor maçını da boş geçmedi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan futbolcu, 63. dakikada Adekugbe'nin asistini iyi değerlendirdi ve takımının dördüncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu tayin eden sayı oldu. Rashica, 74'te de yerini Yunus Akgün'e bıraktı. 

 
 

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