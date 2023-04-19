Galatasaray'da son haftalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Rashica, Alanyaspor maçını da boş geçmedi.Mücadeleye ilk 11'de başlayan futbolcu, 63. dakikada Adekugbe'nin asistini iyi değerlendirdi ve takımının dördüncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu tayin eden sayı oldu. Rashica, 74'te de yerini Yunus Akgün'e bıraktı.