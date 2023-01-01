Milot Rashica'nın ilacı zaman!

Sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, Sivas maçında ortaya koyduğu performansla vasatı aşamadı.



Sakatlıktan beklenenden erken dönse de henüz tam olarak hazır olamadığı ortaya çıkan Rashica için "2 haftaya daha ihtiyacı var" yorumları yapıldı.



Kosovalı oyuncu, Dünya Kupası öncesinde müthiş bir form grafiği yakalamış ve galibiyetlerde büyük pay sahibi olmuştu.





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