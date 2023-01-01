Milot Rashica'nın ilacı zaman!

Sivas maçında vasatı aşamayan Rashica'nın sakatlık sonrası formunu yakalaması için 2 haftaya itiyacı olduğu ifade edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Milot Rashica'nın ilacı zaman!
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01 Ocak 2023 13:33
Sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, Sivas maçında ortaya koyduğu performansla vasatı aşamadı.

Sakatlıktan beklenenden erken dönse de henüz tam olarak hazır olamadığı ortaya çıkan Rashica için "2 haftaya daha ihtiyacı var" yorumları yapıldı.

Kosovalı oyuncu, Dünya Kupası öncesinde müthiş bir form grafiği yakalamış ve galibiyetlerde büyük pay sahibi olmuştu.

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