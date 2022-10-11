Milot Rashica'nın hayal kırıklığı

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Milot Rashica aradığı fırsatı bulamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Milot Rashica'nın hayal kırıklığı
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11 Ekim 2022 14:29
Milot Rashica
Milot Rashica
Galatasaray
Galatasaray'ın Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Okan Buruk'un Mata'ya yer açabilmek için Yunus ya da Kerem'i kulübeye çekmeye hazırlandığı ortamda Mertens'i asıl mevki kanada çekmesi, Kosovalı oyuncuyu bir kez daha kenara attı. Kasımpaşa maçında 7, Adana Demir maçında ise sadece 1 dakika oynayan Rashica, Kosova Milli Takımı'ndaki yerini de kaybetti. Kıbrıs Rum Kesimi'ni 5-1 yendikleri Milletler Ligi maçında Rashica'ya sadece 5 dakika şans verdi. 

 

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