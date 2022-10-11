Milot Rashica'nın hayal kırıklığı

Galatasaray'ın Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica büyük hayal kırıklığı yaşıyor.



Okan Buruk'un Mata'ya yer açabilmek için Yunus ya da Kerem'i kulübeye çekmeye hazırlandığı ortamda Mertens'i asıl mevki kanada çekmesi, Kosovalı oyuncuyu bir kez daha kenara attı. Kasımpaşa maçında 7, Adana Demir maçında ise sadece 1 dakika oynayan Rashica, Kosova Milli Takımı'ndaki yerini de kaybetti. Kıbrıs Rum Kesimi'ni 5-1 yendikleri Milletler Ligi maçında Rashica'ya sadece 5 dakika şans verdi.







