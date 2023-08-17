Milot Rashica için flaş iddia

Beşiktaş'ın çok gizli yürütülen bir operasyonla geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica'yı resmen kadrosuna katması gündeme bomba gibi düştü. Kartal'ın bu beklenmedik hamlesi, Rashica'yı yeniden renklerine bağlamak için yoğun çaba harcayan Galatasaray cephesinde adeta şok etkisi yarattı.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray Kosovalı yıldızı Beşiktaş'ın uçağından indirmek için her yolu denediği ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı.
750 BİN EURO FAZLA ÖNERDİLER
Beşiktaş'ta Rashica operasyonu 10 gün önce başladı. Siyah-beyazlılar, Rashica'nın Galatasaray'a yakın olan Türk menajeri yerine yabancı menajeriyle iletişim kurdu ve resmi transfer teklifinde bulundu. Kosovalı yıldızdan sonra Norwich City ile anlaşan Kartal transferi noktalamak için geri sayıma geçti. Beşiktaş'ın özel uçağı Rashica'yı almak için Paris'ten havalanarak Norwich'e gitti. Kosovalı oyuncu ve menajeri uçağa binerek beklemeye başladı.
İstanbul'a hareket edecek uçağın yakıt aldığı sırada Galatasaraylı yöneticiler, sosyal medyada çıkan haberlerden bu sürpriz transfer gelişmesini öğrendiler. Olimpija maçı oynanırken karşılaşmayı bırakan sarı-kırmızılı yöneticiler telefonla uçakta beklemesini sürdüren Rashica'nın menajerine ulaştılar. Bu görüşmede daha önce önerdikleri yıllık ücreti tam 750 bin euro artırdıklarını bildirdiler.
"SAKIN O UÇAĞA BİNME"
Rashica ve menajerinden, "Biz Beşiktaş'la anlaştık" yanıtını alan Galatasaraylı idarecilerin bunun üzerine, "Sakın o uçağa binme. Biz sana hemen Galatasaray'ın uçağını gönderiyoruz. O uçağa binersen İstanbul'da başın ağrır. Çünkü geçen sezon Galatasaray forması giydin. Taraftar seni rahat bırakmaz. Hatta havalimanına da gelirler" dedikleri belirlendi.
Rashica geri adım atmazken menajeri durumu hemen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a iletti. Kocadağ, "Uçağa atlayın, gelin. Havalimanında sizi ben karşılaşacağım. Hiçbir sorun yaşanmayacak. Yönetici arkadaşım Ali Bayrak da yanımda olacak" diyerek, Rashica ve menajerine güvence verdi. Rahat bir nefes alan yıldız oyuncu gece saat 02.30'da İstanbul'a iniş yaptı ve gerilim dolu gece Beşiktaş'ın istediği gibi noktalandı.
ÖZEL ÖNLEMLER ALINDI
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Atatürk Havalimanı'nda karşıladığı Milot Rashica ve menajerini doğrudan otele götürdü. Kosovalı futbolcu odasına geçerken kısa süre sonra burada Kocadağ ile yeniden buluştu ve saat 03.50'de 4 yıllık sözleşmeye imza attı, transfer resmen tamamlandı.
Siyah-beyazlılar otelde herhangi bir tatsızlık yaşanmaması için özel önlemler de aldı. Rashica'nın kaldığı odadaki kata özel güvenlik yerleştirildi. Güvenlik elemanının sabaha kadar burada beklediği ifade edildi.
"50 TRANSFER YAPTINIZ"
Milliyet'in haberine göre Rashica'nın, Galatasaraylı yöneticilerle gerçekleştirdiği telefon konuşmasında net ifadeler kullandığı söylendi. Sarı-kırmızılıların tüm taleplerini geri çeviren Kosovalı yıldızın, "Şimdiye kadar 50 tane transfer yaparken beni sürekli oyaladınız. Beşiktaş'la anlaştım. Bu saatten sonra Galatasaray'a gelmem mümkün değil" diye konuştuğu kaydedildi.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray Kosovalı yıldızı Beşiktaş'ın uçağından indirmek için her yolu denediği ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı.
750 BİN EURO FAZLA ÖNERDİLER
Beşiktaş'ta Rashica operasyonu 10 gün önce başladı. Siyah-beyazlılar, Rashica'nın Galatasaray'a yakın olan Türk menajeri yerine yabancı menajeriyle iletişim kurdu ve resmi transfer teklifinde bulundu. Kosovalı yıldızdan sonra Norwich City ile anlaşan Kartal transferi noktalamak için geri sayıma geçti. Beşiktaş'ın özel uçağı Rashica'yı almak için Paris'ten havalanarak Norwich'e gitti. Kosovalı oyuncu ve menajeri uçağa binerek beklemeye başladı.
İstanbul'a hareket edecek uçağın yakıt aldığı sırada Galatasaraylı yöneticiler, sosyal medyada çıkan haberlerden bu sürpriz transfer gelişmesini öğrendiler. Olimpija maçı oynanırken karşılaşmayı bırakan sarı-kırmızılı yöneticiler telefonla uçakta beklemesini sürdüren Rashica'nın menajerine ulaştılar. Bu görüşmede daha önce önerdikleri yıllık ücreti tam 750 bin euro artırdıklarını bildirdiler.
"SAKIN O UÇAĞA BİNME"
Rashica ve menajerinden, "Biz Beşiktaş'la anlaştık" yanıtını alan Galatasaraylı idarecilerin bunun üzerine, "Sakın o uçağa binme. Biz sana hemen Galatasaray'ın uçağını gönderiyoruz. O uçağa binersen İstanbul'da başın ağrır. Çünkü geçen sezon Galatasaray forması giydin. Taraftar seni rahat bırakmaz. Hatta havalimanına da gelirler" dedikleri belirlendi.
Rashica geri adım atmazken menajeri durumu hemen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a iletti. Kocadağ, "Uçağa atlayın, gelin. Havalimanında sizi ben karşılaşacağım. Hiçbir sorun yaşanmayacak. Yönetici arkadaşım Ali Bayrak da yanımda olacak" diyerek, Rashica ve menajerine güvence verdi. Rahat bir nefes alan yıldız oyuncu gece saat 02.30'da İstanbul'a iniş yaptı ve gerilim dolu gece Beşiktaş'ın istediği gibi noktalandı.
ÖZEL ÖNLEMLER ALINDI
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Atatürk Havalimanı'nda karşıladığı Milot Rashica ve menajerini doğrudan otele götürdü. Kosovalı futbolcu odasına geçerken kısa süre sonra burada Kocadağ ile yeniden buluştu ve saat 03.50'de 4 yıllık sözleşmeye imza attı, transfer resmen tamamlandı.
Siyah-beyazlılar otelde herhangi bir tatsızlık yaşanmaması için özel önlemler de aldı. Rashica'nın kaldığı odadaki kata özel güvenlik yerleştirildi. Güvenlik elemanının sabaha kadar burada beklediği ifade edildi.
"50 TRANSFER YAPTINIZ"
Milliyet'in haberine göre Rashica'nın, Galatasaraylı yöneticilerle gerçekleştirdiği telefon konuşmasında net ifadeler kullandığı söylendi. Sarı-kırmızılıların tüm taleplerini geri çeviren Kosovalı yıldızın, "Şimdiye kadar 50 tane transfer yaparken beni sürekli oyaladınız. Beşiktaş'la anlaştım. Bu saatten sonra Galatasaray'a gelmem mümkün değil" diye konuştuğu kaydedildi.