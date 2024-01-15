Milot Rashica göze girdi

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Milot Rashica performansıyla dikkat çekiyor.
Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 2 asist, 1 golle oynayan 27 yaşındaki sağ kanat, ligde 14 karşılaşmada 4 gol ve 2 asiste ulaştı.
Son haftalardaki çıkışıyla teknik heyet ve taraftarın gözüne giren Rashica'nın Santos'un vazgeçilmez isimlerinden olması bekleniyor.
Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 2 asist, 1 golle oynayan 27 yaşındaki sağ kanat, ligde 14 karşılaşmada 4 gol ve 2 asiste ulaştı.
Son haftalardaki çıkışıyla teknik heyet ve taraftarın gözüne giren Rashica'nın Santos'un vazgeçilmez isimlerinden olması bekleniyor.