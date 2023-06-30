Milot Rashica, Galatasaray'ı bekliyor

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istedği Milot Rashica'dan sarı kırmızılı takımı mutlu eden bir gelişme yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milot Rashica, Galatasaray'ı bekliyor
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30 Haziran 2023 14:20
Sezon başında Norwich'ten kiralanan ve şampiyonluk yaşayan Milot Rashica, Galatasaray'ın kendisi için İngiliz ekibiyle anlaşmasını bekliyor.

27 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusunun, yeniden sarı kırmızılı formayı giymek için Norwich'e anlaşmaları yönünde talepte bulunduğu belirtiliyor.

Galatasaray, Rashica'yı yine kiralamak istiyor, İngilizler ise bonservisiyle satmak istiyor.

Transfer için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabilir.

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