Milot Rashica: 'Galatasaray forması için onurluyum'

Galatasaray'ın Norwich'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica, transferinin ardından açıklamalarda bulundu.



Transferiyle ilgili konuşan Milot Rashica "Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için mutluyum. Bu formayı giyeceğim için onurluyum. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım iyi bir sezon geçiririz." dedi.



Taraftarlarla ilgili konuşan Kosovalı futbolcu "Buraya gelmeden önce bile taraftarlarımızın bana karşı gösterdikleri ilgiden ötürü mutluydum. Taraftarımızla buluşacağım anı heyecanla bekliyorum." açıklamasını yaptı.



TRANSFER MALİYETİ



Galatasaray Kulübü, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'nın 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1,5 milyon avro ücret ödenecektir." denildi.









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