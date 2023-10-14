Milot Rashica elemelere damga vurdu

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Milot Rashica, Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansa EURO 2024 Avrupa Elemeleri'ne damga vurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Milot Rashica elemelere damga vurdu
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14 Ekim 2023 10:50
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen, bu sezon ise bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, Kosova Milli Takımı'yla gösterdiği performansla dün gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Kosova'nın Andorra ile oynadığı mücadelede sahaya ilk 11'de çıkan ve kaptanlık pazubandını takan Rashica, 90 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistle tamamlayarak maçın adamı seçildi.

Kosova'nın attığı üç golün altına imzasını atan Rashica, 26 ve 71. dakikalarda fileleri sarsarken 83. dakikada Zeqiri'nin attığı golün de asistini yaptı.

Puanını bu galibiyetle 7'ye yükselten Kosova, I grubunda dördüncü sırada bulunuyor.

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