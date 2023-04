Milot Rashica'dan transfer için açıklama

Kayserispor karşısında attığı golle galibiyete katkı sağlayan Milot Rashica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluk için önemli bir virajı döndüklerini belirten Rashica, "Gol attığım için mutluyum. Ama bundan önemli takım oyunuyla, 3 puan almamızdı. Şampiyonluk için sonuna kadar gideceğiz. Kupayı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Maçı hat-trick ile bitiren Icardi ile ilgili ise Rashica, "Çok iyi oynadık. Taraftarın desteği önemliydi. Mauro Icardi ile iyi maç çıkardı. Icardi iyi golcü, ben de onunla uyum içerisindeyim. Gollere devam ediyoruz." diyerek açıklamalarını tamamladı.



GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA



Rashica, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u 6-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmada 1 gol kaydeden 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kiralık oynadığı Galatasaray'da gelecek sezon devam edip etmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, "Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Her pozisyonda çok iyi oyuncuları olan bir takıma sahibiz. Güçlü rakiplere karşı da oynuyoruz. Önümüzdeki sezona dair bir şey söylemem doğru olmaz. Ailemle burada çok mutluyuz fakat bunun üzerine yorum yapmam doğru olmaz." diye konuştu.



"İLK MAÇI UNUTMAMIŞTIK"



Ligin ilk yarısında Kayserispor'a 2-1 yenildiklerini hatırlatan Rashica, "Kayserispor'la yaptığımız ilk maçımızı unutmamıştık. İleride baskı ve hareketlilikle çözebileceğimizi düşündük. Bunları iyi bir şekilde başardık. Paslarımızı iyi şekilde verebildik. Taraftarımızın desteğiyle sezon sonuna kadar bu ritmimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



"TARAFTARIMIZ ÇOK ÖNEMLİ"



Milot Rashica, taraftarlarının desteğine değinerek, "Taraftarlarımız, çok çok önemli. Evde veya deplasmanda bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Ben de onlar için oynamaktan keyif alıyorum. Performansımı sezon sonuna kadar bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Umarım sonunda güzel bir sonuç çıkartacağız." şeklinde görüş belirtti.



Takımdaki forma rekabetinin sorulması üzerine Rashica, "Her pozisyonda çok önemli oyuncular var. Forma yarışı da çetin bir şekilde geçiyor. Her oyuncu takım için önemli. Oyuncuların bazıları oynayabilir bazıları oynamayabilir ama herkesin katkısı oluyor. Sonuç almamızı sağlayacak şey bu." diyerek sözlerini tamamladı.