Milot Rashica'dan gelecek sezon için loca başvurusu

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica, kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor.



Norwich City'nin Premier Lig'e çıkamaması sebebiyle İngiliz ekibine geri dönmeyi düşünmeyen Rashica, bonservisiyle Galatasaray'a transfer olmayı planlıyor.



26 yaşındaki oyuncunun Türk kökenli eşi ve iki çocuğunun İstanbul'da yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğu ve bu durumun da Rashica'nın Galatasaray kararında etkili olduğu öğrenildi.



Norwich City ile Kosovalı futbolcunun bonservisi için görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk etapta 10 milyon euroluk bir taleple karşılaştı. Galatasaray, bu bedeli düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor.



Bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıkan Rashica, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli yıldız, takımının en çok gol atan 5., en çok asist yapan 3. oyuncusu olarak dikkat çekiyor.



Kendisine loca alıyor



Gelecek sezon Galatasaray ile devam etmeyi kafasına koyan Milot Rashica, Nef Stadyumu'ndan loca almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon için satışa çıkarttığı locaların tümü satıldı.



Bir tek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis'in locası boşa çıkacak. Bu locaya da Kosovalı futbolcunun talip olduğu öğrenildi. Rashica, takımda kalması halinde ailesi için Fransız yıldız Gomis'in locasını kiralayacak.



