Milot Rashica'dan 4. asist

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Milot Rashica, Kasımpaşa maçı ile birlikte asist sayısını 4'e yükseltmiş oldu.

, Fotoğraf; DHA
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Milot Rashica'dan 4. asist
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12 Mart 2023 11:32
Milot Rashica
Milot Rashica
Galatasaray
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Milot Rashica Kasımpaşa galibiyetince büyük pay sahibi oldu.

Juan Mata'nın ilk yarının bşında sakatlanmasının ardından oyuna giren 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, Zaniolo'nun attığı golde nefis bir pas vererek asist yaptı.

Milot Rashica böylece Galatasaray ile çıktığı 16. lig karşılaşmasında asist sayısını 4'e yükseltmiş oldu. 

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