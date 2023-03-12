Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Milot Rashica Kasımpaşa galibiyetince büyük pay sahibi oldu.
Juan Mata'nın ilk yarının bşında sakatlanmasının ardından oyuna giren 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, Zaniolo'nun attığı golde nefis bir pas vererek asist yaptı.
Milot Rashica böylece Galatasaray ile çıktığı 16. lig karşılaşmasında asist sayısını 4'e yükseltmiş oldu.
Juan Mata'nın ilk yarının bşında sakatlanmasının ardından oyuna giren 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, Zaniolo'nun attığı golde nefis bir pas vererek asist yaptı.
Milot Rashica böylece Galatasaray ile çıktığı 16. lig karşılaşmasında asist sayısını 4'e yükseltmiş oldu.