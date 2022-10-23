Milot Rashica: 'Bazı şeyler kontrolümüz dışında'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Coredon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.



Maçın ardında Milot Rashica, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.



Eksik kalmalarına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Kosovalı futbolcu, "Maça çok iyi başladık. Erken goller bulduk ve başka gol şansları da yakaladık. 10 kişi kalmamıza rağmen mücadeleyi bırakmadık. Son dakikada bazı hatalarımız oldu. Bazı şeyler kontrolümüz dışında oluyor futbolda. Sonuç olarak hayal kırıklığına uğradık." şeklinde konuştu.





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