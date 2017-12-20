'ın sözleşmesini feshedip takımdan gönderdiği İsveçli 25 yaşındaki defans oyuncusu, İsveç basınına verdiği röportajda Türkiye'den ayrılık sürecini anlattı.İsveç'e dönmenin güzel bir olduğunu belirten Milosevic, ''Çok iyi hissediyorum, tekrar evde olmak harika'' derken bir hafta içinde hem Çaykur Rizespor hem de Beşiktaş'tan ayrılması hakkında konuştu.Çaykur Rizespor'dan ayrılma hikayesi hakkında konuşan İsveçli futbolcu, ''Beşiktaş'ta forma şansı bulamıyordum. Transferin son gününde Rizespor'un ilgisini duydum. Daha fazla futbol oynamak, antrenman yapmaktan daha iyidir dedim ve oraya transfer oldum. İlk başlarda her şey çok iyi gidiyordu. Ben de çok iyi oynuyordum. Sonra anlamadığım şeyler oldu ve teknik direktör kovuldu. Ardından yeni teknik direktör İbrahim Üzülmez oldu. Her antrenmanda harikaydım, maçlarda iyiydim. Üzülmez, biz kardeşiz demişti bana. Sonra işler aniden değişti. Kulüp, yabancı oyuncu istemiyordu sanırım, bilemiyorum. Panik olmuştum. Ama orada geçirdiğim sürede iyi oynamıştım'' dedi.Rize ekibinden ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Milosevic, ''Şimdi ben size yurtdışında işlerin nasıl yürüdüğünü anlatsam bana inanmazsınız. Rize'den ayrıldıktan sonra hemen Beşiktaş'tan sözleşmemin sonlandırılmasını istedim. Çok iyi bir şekilde ayrıldık. İki taraf da birbirine çok saygılıydı. Beşiktaş'a gelmiş olduğum için mutluyum. Asla pişman olmadım'' sözlerini kullandı.Geleceği hakkında da konuşan İsveçli defans oyuncusu, ''Bana, Türkiye'yi İsveç ile kıyaslamamam gerektiğini söylemişlerdi. Şimdi 25 yaşındayım ve endişelenmiyorum. Menajerimle konuştum, önümüzde 5 seçenek var. Bakıp göreceğiz'' şeklinde konuştu.