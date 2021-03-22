Milos Krasic, CSKA Moskova'ya geri dönüyor

Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova'da teknik direktör Viktor Goncharenko ile yolların ayrılmasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.Rus basını, CSKA Moskova'da 43 yaşındaki Goncharenko'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, 41 yaşındaki Ivica Olic'in getirileceğini öne sürdü.2017 yılında Hırvatistan Milli Takımı'nda antrenör olarak görev yapan Ivica Olic'in ilk teknik adamlık deneyimine CSKA Moskova'da başlayacağı belirtildi. CSKA Moskova'nın kısa bir süre içinde resmi açıklama yapacağı öne sürülürken, bu karar eleştirilere de neden oldu.Öte yandan CSKA Moskova'da 6 yıl forma giyen bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Milos Krasic'in, Ivic Olic'in ekibinde yer alacağı iddia edildi.