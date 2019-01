"UYUM SÜRECİNİ ATLATTIM"

"HİSSEDİYORUZ, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"TÜRKİYE LİGİ DİĞERLERİNDEN DAHA RENKLİ"

"KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

"BAŞAKŞEHİR BİRÇOK ALMAN KULÜBÜNDEN İYİ"

"KLOPP VE AVCI SİSTEMLERİNE SADIKLAR"

"YILDIZLAR BENİM İÇİN ŞANS"

"AYRILACAĞIM YÖNÜNDEKİ HABERLER YALAN"

"OBRADOVİC İLE GURUR DUYUYORUZ"

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'in sezon başında Almanya'nın Köln takımından 2 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Milos Jojic,sorularını yanıtladı.Sırp oyuncu, takım olarak şampiyonluğa odaklandıklarını söylerken Süper Lig'e övgülerde bulundu. İşte Jojic'in samimi açıklamaları:"Buraya ilk geldiğimde benim için her şey yeniydi. Ama yavaş yavaş uyum sağladım. Şu anda kulübün çalışma sistemine de uyum sağladım. Ufak ufak süre almaya da başladım. Şu anda herhangi bir adaptasyon problemim yok.""İlk yarıda çok iyi bir performans sergiledik. Ligi de lider bitirdik. İkinci yarı bizim için çok daha zor olacak. Çünkü herkes bizi yakalamaya ve yenmeye çalışacak. Bunun için daha fazla motive olacaklar. O yüzden ilk yarıya oranla daha fazla konsantre olmamız gerekiyor. Ama ben inanıyorum ki sezon sonunda bu kupayı kazanacağız. Ligi şampiyon bitireceğiz. Tüm takım olarak bunu hissediyoruz. 7-8 gündür buradayız. Çok iyi hazırlandık. Buradaki çalışma şartları ve ortamı da çok iyidi. Her gün çok iyi antrenmanlar yaptık. 2 tane iyi maç oynadık ve bunları kazanmayı başardık. Her şey iyi gidiyor şu anda.""Türkiye Ligi'nde herkesin herkesi yenebildiği bir sezon yaşanıyor. Bu yüzden çok ilginç bir lig olduğunu düşünüyorum. Çok farklı bir lig olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın üst sıralarda olmaları beklenirken bunun gerçekleşmediğini gördük. Durum tam tersi. Bu yüzden diğer liglere göre Türkiye'de daha renkli bir lig olduğunu düşünüyorum.""İlk yarıda çok fazla süre alamadım ama ben her zaman hazırdım. Her zaman da çok çalıştım. Son zamanlarda biraz daha fazla süre almaya başladım ve performansımın arttığını ben de görüyorum. Hazırlık maçında bir gol de attım. Ama benim için önemli olan sürekli oynayabilmek. 1-2 maç değil de 30 dakika değil de 4-5 maç düzenli oynayıp daha fazla süre almak istiyorum. Bu şekilde kendimi göstermek istiyorum çünkü kendimi buna çok hazır hissediyorum. Öncelikle bütün takım arkadaşlarıma çok saygı duyduğumu söylemek istiyorum. Hepsinin çok iyi ve kaliteli futbolcular olduğunu biliyorum. Hepimiz takımda eşit durumdayım. Ben de rekabetten korkmuyorum tam tersine onlarla birlikte bu rekabette kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Ve daha fazla süre almak istiyorum bu gelişimin sonunda.""Dortmund çok köklü ve geçmişi olan bir kulüptü. Başakşehir ise daha yeni diyebileceğimiz bir kulüp. Başakşehir ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı çok mutluyum. Başakşehir, Almanya'daki birçok kulüpten daha iyi durumda ve daha iyi bir organizasyona sahip. Bunu söyleyebilirim. Çok mutluyum o yüzden burada olmaktan.""Hem Jürgen Klopp hem de Abdullah Avcı ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Sisteme sadakat olarak iki teknik adam da birbirine çok yakın diyebilirim. Farklı sistemleri olsa da iki teknik adam da bu sistemleri sadık kalmayı seviyor. Klopp biraz daha fazla presle daha saldırgan oynatırken, Abdullah Avcı ise biraz daha oyunu kontrol ve domine ederek hedefe ulaşmaya çalışıyor. İkisiyle de çalışmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum ve ikisinden de çok fazla şey öğrendim.""Bu kadar yıldız oyuncuyla aynı ortamda bulunmakla ilgili ne söyleyebilirim ki... Tabii ki çok mutluyum. Dortmund'dayken de Lewandowski ile İlkay Gündoğan ile Marco Reus ile birlikte oynamıştım. Her gün onlardan bir şeyler öğreniyordum. Herkesin yakalayabileceği bir şans değil onlarla aynı soyunma odasını paylaşmak. Dediğim gibi ben bu durumu değerlendirmeye çalışıyorum. Türk futbolunun efsanesi Emre, Adebayor, Clichy, Robinho, Arda... Onlarla aynı takımda olmak büyük bir şans.""Ben haberleri çok takip etmiyorum ama ayrılacağım yönündeki haberler kesinlikle yalan. Şu an için sadece hak ettiğim şeyi almaya çalışıyorum. Tek odağım bu. Çok açım ve ikinci yarıda daha fazla şans alarak kendimi göstermek istiyorum. Şu an geleceğe dair tek planım bu.""Eskiden daha fazla basket oynardım ama şu aralar çok fazla oynayamıyorum. Kendi bahçemde bir potam var. Orada kardeşimle biraz oynayabiliyorum sadece. Onun dışında Anadolu Efes evime çok yakın olduğu için onları takip edebiliyorum. Onun dışında 4 Ocak'ta Fenerbahçe-Baskonia maçına gitmiştim. Çünkü kendi ülkemden çok fazla insan var orada. Obradovic burada olduğu gibi gittiği her yerde bir efsane oluyor. Bizim de ülke olarak gurur duyduğumuz bir isim. Kendisini çok fazla seviyoruz. Onun dışında Bogdanovic vardı arkadaşım. O da NBA'ye gidince çok fazla görüşemez olduk. Diğerleri de tabii ki arkadaşım ve vaktim oldukça gidip onları seyrediyorum."