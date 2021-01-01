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Mills, Nets'e katılması için: "Yeni bir sayfa açma vaktim gelmişti"

Brooklyn Nets'in yeni point guardı Patty Mills, bu yaz San Antonio Spurs'den ayrılarak Nets ile sözleşme imzalama kararı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in yeni point guardı Patty Mills, bu yaz San Antonio Spurs'den ayrılarak Nets ile sözleşme imzalama kararı hakkında konuştu.

Mills, son 10 yılı San Antonio'da geçirdikten sonra artık Spurs'den ayrılmak ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak için doğru zaman olduğuna inandığını belirtti:

"Kariyerimde yeni bir sayfa açmak için fırsat doğmuştu. Kevin (Durant) ile yaptığım sohbet o kadar samimiydi ki, her şeyiyle basketbola odaklanan bir adam olduğunu anlamış oldum. Organizasyondaki tanıdık yüzler, özellikle eşimin de içinin rahat etmesini sağladı."

Mills, Nets ile 2022-23 sezonunda oyuncu opsiyonlu olmak üzere, toplam 12 milyon dolar değerinde iki yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etmişti.


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