Atlanta Hawks'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre TyTy Washington, Usman Garuba, Rudy Gay ve bir ikinci tur draft hakkı karşılığında Oklahoma City Thunder'dan veteran guard Patty Mills'ı kadrosuna kattığı bildirildi.



Yaz dönemine Brooklyn Nets'in bir parçası olarak giren Mills, son 10 günde üç kez takaslanarak sırasıyla Houston Rockets'a, Thunder'a ve şimdi de Hawks'a katılmış oldu.



Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Nets formasıyla çıktığı 40 maçta 6.2 sayı, 1.4 asist ve 1.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



