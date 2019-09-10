Millilerimizin özel maç yapacağı Moldova'nın aday kadrosu

A Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Perşembe günü Almanya'da Moldova ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Roberto Bordin tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Dumitru Celeadnic (Sheriff Tiraspol), Nicolae Cebotari (Petrolul), Cristian Avram (Petrocub)



Defans: Veaceslav Posmac, Alexandru Belousov (Sheriff Tiraspol), Daniel Dumbravanu (Genoa CFC), Igor Arhirii, Vadim Bolohan (Milsami Orhei), Ion Jardan, Maxim Potirniche, Sergiu Platica (Petrocub)



Orta saha: Vadim Rața (Chindia), Cristian Dros (Spartak Jürmala), Igor Costrov (Gomel), Evgheni Oancea (SKA Habarovsk), Gheorghe Anton (Gloria Buzau), Andrei Cojocari, Victor Bogaciuc (Petrocub)



Forvet: Ion Nicolaescu (Dunajska Streda), Vitalie Damașcan (RKC Waalwijk), Alexandru Antoniuc (Milsami Orhei), Nicky Clescenco (FC Sion), Danu Spataru (FC Ararat)



