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Millilerimizin özel maç yapacağı Moldova'nın aday kadrosu

A Milli Futbol Takımı'nın özel maç yapacağı Moldova'nın aday kadrosu açıklandı.

Millilerimizin özel maç yapacağı Moldova'nın aday kadrosu
A Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Perşembe günü Almanya'da Moldova ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Roberto Bordin tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Dumitru Celeadnic (Sheriff Tiraspol), Nicolae Cebotari (Petrolul), Cristian Avram (Petrocub)

Defans: Veaceslav Posmac, Alexandru Belousov (Sheriff Tiraspol), Daniel Dumbravanu (Genoa CFC), Igor Arhirii, Vadim Bolohan (Milsami Orhei), Ion Jardan, Maxim Potirniche, Sergiu Platica (Petrocub)

Orta saha: Vadim Rața (Chindia), Cristian Dros (Spartak Jürmala), Igor Costrov (Gomel), Evgheni Oancea (SKA Habarovsk), Gheorghe Anton (Gloria Buzau), Andrei Cojocari, Victor Bogaciuc (Petrocub)

Forvet: Ion Nicolaescu (Dunajska Streda), Vitalie Damașcan (RKC Waalwijk), Alexandru Antoniuc (Milsami Orhei), Nicky Clescenco (FC Sion), Danu Spataru (FC Ararat)

 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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