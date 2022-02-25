Millilerimiz Yunanistan deplasmanında

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Milli takımımız, deplasmanda Yunanistan'a konuk oluyor.



Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak mücadele, NTV'den canlı yayımlanacak.



FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız deplasmanda Yunanistan ile 66. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 65 maçın 26'sında Türkiye salondan galibiyetle ayrıldı.



İlk maç 1936'da



Tarihinde Yunanistan ile ilk maçını 24 Haziran 1936 tarihinde oynayan ay-yıldızlılar, İstanbul'daki ikili temas mücadelesini 49-12 kazandı.



Yunanistan'la son olarak geçen yıl temmuz ayında Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaşan milli takım, rakibine 81-63'lük skorla mağlup oldu.



Kadromuz



A. Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Erten Gazi (Anadolu Efes), Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı, Egehan Arna, Kenan Sipahi (Beşiktaş JK Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, J. Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Okben Ulubay (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Samet Geyik (Türk Telekom), Sertaç Şanlı (Barcelona)





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