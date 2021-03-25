Millilerimiz, Norveç'in gözünü korkuttu!

Norveç Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken ve yıldız oyuncuları Martin Ödegaard, Millilerimiz ile oynanacak kritik Dünya Kupası eleme maçı öncesi konuştu.



Norveç'in hocası Solbakken, "Türkiye'ye karşı farklı bir futbol oynamamız gerekiyor. Türkiye'ye karşı farklı bir formasyonla oynayacağız. Ayrıca, ilk 11'de de değişiklikler yapmamız gerekiyor. Cebelitarık maçını güzel bir şekilde atlattık. Türkiye'ye karşı çok farklı bir maç oynayacağız." dedi.



Solbakken, "Türkiye maçıyla ilgili çok detaylı bir şekilde üdşünmedim. Ancak, Türkiye'yi yenersek iyi bir yaz bizi bekliyor diyebiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



ÖDEGAARD: "TÜRKİYE ÇOK KALİTELİ!"



Martin Ödegaard, Cebelitarık maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Hollanda'yı yenen Türkiye'yi seyrettik. Çok kaliteli bir futbol oynadılar. Önümüzde çok daha fazla maç var ama Türkiye maçı çok önemli ve çok farklı bir mücadele olacak. Takım olarak mücadele edersek iyi bir sonuç alabiliriz. İyi sonuç alırsak, Dünya Kupası hedefimize daha çok yaklaşırız." dedi.



Millilerimiz, Norveç ile 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de İspanya'nın Malaga şehrinde karşılaşacak.



